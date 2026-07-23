Новости СВО 23 июля: Армия России освободила Благодатное, ВСУ оставляют Доброполье, мировые компании не хотят работать в украинских портах Оглавление Сумская область 23 июля: «Север» наступает на Уланово и Проходы ДНР 23 июля: Армия России давит на Славянск и Краматорск Харьковская область 23 июля: ВС РФ освободили Артельное Запорожская область 23 июля: Благодатное под контролем России Карта СВО на 23 июля 2026 года Компании отказываются от украинских портов в Чёрном море Перестановки в Генштабе ВСУ: кто теперь главком Армия России идёт на Славянск и Краматорск, «Запад» наступает через нацпарк «Святые горы», Киев назначил главкомом Драпатого, который провалил фронт, — дайджест Life.ru. 22 июля, 21:07 Армия России теснит ВСУ на подходах к Славянску и Краматорску и освободила Благодатное. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 23 июля: «Север» наступает на Уланово и Проходы

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Российские войска нанесли удары по пехоте и технике противника в районах города Сумы, Тополей, Кияницы, Могрицы, Волфина, Янжуловки и Краснополья.

— В Шосткинском районе стрелковые бои идут в населённом пункте Уланово и на подступах к Малой Слободке. В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 21 участке на расстояние до 900 метров, — говорится в сообщении ресурса «Северный ветер».

В Краснопольском районе бои развернулись в приграничном селе Проходы и прилегающих к нему лесах.

ДНР 23 июля: Армия России давит на Славянск и Краматорск

С юго-запада на Славянск и Краматорск наступает группировка «Центр», бойцы которой взламывают линию обороны ВСУ на линии Шевченко – Белицкое на Добропольском направлении. Освободив само Доброполье, ВС РФ зайдёт в тыл гарнизону противника, который находится в Краматорске.

— Группировка «Юг» после освобождения Константиновки давит в направлении Дружковки. Штурмовые группы цепляются за Осыково и Алексеево-Дружковку. Бойцы Добровольческого корпуса Армии России работают восточнее — на западном берегу канала «Северский Донец – Донбасс», — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

Дроноводы засекли мелкие группы боевиков, которые сбежали из Константиновки и попытались укрыться в брошенных домах Алексеево-Дружковки. Видео © Telegram / Минобороны России

В свою очередь, группировка «Запад» наступает на Краснолиманском направлении. Бойцы ВС РФ продвигаются в окрестностях села Щурово. Сейчас 25-я армия продавливает оборону противника в лесах национального парка «Святые горы», передаёт канал «Оперативный простор».

Харьковская область 23 июля: ВС РФ освободили Артельное

Под контроль группировки «Север» перешло село Артельное. Населённый пункт штурмовали солдаты 34-й мотострелковой бригады.

— От Артельного всего несколько километров на юг до трассы Т2104, идущей на Великий Бурлук. Если занять этот ключевой для ВСУ логистический хаб, то удастся обрезать снабжение группировки противника, пытающейся отбить Купянск. Это резко облегчит задачи группировки «Запад», удерживающей город, — поделился военкор Александр Коц.

Запорожская область 23 июля: Благодатное под контролем России

Бойцы 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» на границе Запорожской и Днепропетровской областей освободили село Благодатное. Под контроль ВС РФ перешёл крупный укрепрайон ВСУ площадью больше пяти квадратных километров.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Благодатное Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

— От Благодатного можно наступать в двух направлениях — на северо-восток в сторону посёлка Покровское или на северо-запад — на районный центр Новониколаевку. Оба населённых пункта играют важную роль в логистике ВСУ, — подчеркнул военный корреспондент Александр Коц.

Кроме того, штурмовики группировки «Восток» выбили противника из опорных пунктов западнее Александровки и не дали просочиться вражеским группам через этот участок.

— Отметим, что нехватка людских и технических резервов сказывается на состоянии живой силы противника: провизия не доезжает и не долетает, ротации не происходит, а наши операторы БПЛА продолжают методично ликвидировать укрывшихся в норах «кротов», — поделились авторы канала «Воин DV».

Карта СВО на 23 июля 2026 года

Карта СВО на 22 июля 2026 года. Армия России освободила Артельное в Купянском районе Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Компании отказываются от украинских портов в Чёрном море

Один из крупнейших мировых операторов морских перевозок Maersk останавливает работу на Украине. Компания не готова работать в черноморских портах из-за ухудшения обстановки и отсутствия гарантий безопасности.

— Посредством Maersk на Украину ранее поступали крупные партии грузов — в том числе техника и комплектующие, поставляемые в рамках международной военной помощи. Прекращение работы такого крупного оператора обернётся для Киева серьёзными сложностями: обработка грузов в портах станет невозможной, а доставка по обходным путям — дороже, — поделился военкор Евгений Поддубный.

Отмечается, кто компания контролировала около четверти всех контейнерных перевозок на территорию Украины. Теперь суда оператора будут отправлять в румынский порт Констанца.

Перестановки в Генштабе ВСУ: кто теперь главком

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого. До этого он получил звание генерал-майора и был командиром ОТГ «Луганск». Соединение отвечало за участок фронта от Белогоровки в ЛНР до Нью-Йорка в ДНР, где ВСУ потеряли территории за несколько месяцев.

— В июне 2025 года Драпатый подал в отставку после удара ВС РФ по полигону под Днепропетровском, но её не приняли, его назначили на должность командующего объединёнными силами, — поделились авторы канала «Архангел спецназа».

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что уже экс-главком ВСУ Александр Сырский и бывший начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатюк продолжат «защищать страну». На каких должностях, президент Украины не уточнил.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 22 июля.

Авторы Артём Артёмов