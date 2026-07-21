11 друзей Зеленского против картонного майдана: Кто сменил Сырского на посту главкома ВСУ Оглавление Картонный майдан и скисший сыр: почему требовали отставки главкома ВСУ Как Михаилу Фёдорову не помог Люк Скайуокер Кто вместо Сырского: липовые вояки и ученики НАТО Главком ВСУ Александр Сырский стал мишенью гнева тысяч протестующих, которые требовали отправить его в отставку. Президент Зеленский уже прогнулся и подыскал ему замену. Кто пришел на место одиозного генерала? 21 июля, 19:38 Нацист, липовый вояка и ученик натовцев: кто заменил «генерала 200» Сырского на посту главкома ВСУ. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © phm.gov.ua, © Wikipedia / Jbuket, © armyinform.com.ua

Картонный майдан и скисший сыр: почему требовали отставки главкома ВСУ

По словам источников информагентства Bloomberg, на этой неделе, президент Украины Владимир Зеленский искал замену главкому ВСУ Александру Сырскому. На его кресло рассматривались 11 кандидатов. Наибольшие шансы были у генерал-майора Михаила Драпатого.

Прогнозы оправдались — вечером 21 июля 2026 года стало известно об официальном увольнении Сырского, известного как «генерал 200», и замене его Драпатым.

Уже почти неделю Незалежная кипит и майданит. Тысячи людей вышли на улицы крупных украинских городов в знак протеста против увольнения министра обороны, 35-летнего Михаила Фёдорова. Смещённый чиновник обвинял главкома в препятствовании военным реформам; в свою очередь, главком обвинял экс-чиновника в закупке беспилотников за счёт зарплатного фонда военных. В итоге Зеленский встал на сторону Сырского.

— У вас Сыр скис! Сыр — палач и совок! Н…й Сырского! Верните Фёдорова! Фёдоров — демократ! Воевать должны дроны, а не люди! — такие транспаранты можно увидеть на улицах.

Судя по репортажам, протесты, длящиеся уже шесть дней, грозят перерасти в беспорядки. По слухам, сам Фёдоров не собирается уходить из политики и имеет президентские амбиции.









Как Михаилу Фёдорову не помог Люк Скайуокер

Причина любви украинцев к Михаилу Фёдорову объяснима. Над его образом потрудились западные СМИ. Он и «самый молодой министр в истории страны», и «архитектор БПЛА-войны против России». На самом деле Фёдоров ничем не заслужил такой авторитет. Всё за него сделали американцы.

Фёдоров был общественником в запорожской школе. Его заметили: дали стипендию ОБСЕ и отправили учиться в школу НАТО. После он занимался раскруткой Facebook на Украине. Затем вошёл в предвыборный штаб Зеленского как советник по IT. Когда босс выиграл выборы, избрался в Верховную раду от президентской партии. В 28 лет Фёдоров оказался министром цифрового развития, и ему доверили курировать разработанный в Вашингтоне проект «Армия дронов». Главным амбассадором, кто собирал на проект инвестиции, был актёр Марк Хэмилл — тот самый Люк Скайуокер из «Звёздных войн».

Михаилу Фёдорову приписывают разработку платформы Brave1 Market — через неё операторы дронов могут получать и тратить баллы за убийство русских.

Буквально полгода назад Фёдорова назначили главой Минобороны, и теперь вот уволили. Пока он строит хорошую мину. Продолжает критиковать Сырского и намекает, что уже получил оффер из Palantir Technologies Inc. Эту компанию называли самой опасной в мире. В её недрах якобы развивают ИИ для военных целей, налаживают массовые слежки и разрабатывают биологическое оружие.

Пока обязанности министра обороны временно исполняет генерал-майор от спецназа 42-летний житомирец Евгений Хмара — человек, всю жизнь прослуживший, вероятно, не имеющий жены и детей, живущий в одном из самых дорогих новостроек Киева в ЖК «Аристократ». Ранее он уже исполнял обязанности председателя СБУ. В соцсетях можно найти его фотографии в молодости, где он оказывает услуги инструктажа по дайвингу.

Евгений Хмара получает награду от властей киевского пригорода Переяслава. Фото © phm.gov.ua

Кто вместо Сырского: липовые вояки и ученики НАТО

Про главкома Александра Сырского Life.ru уже неоднократно писал. Он родом из Владимирской области, его родители до сих пор живут там. Полгода назад он потратил деньги из казны ВСУ на лечение своего отца в московской клинике. Ещё начальник армии знаменит своими военными преступлениями: в 2022 году, например, не дал эвакуироваться мирным жителям Мариуполя, чтобы использовать их как живой щит. Подробнее о нём здесь.

Александр Сырский и Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Zuma

Самым маргинальным из возможных наследников был «белый вождь» из Харькова — 46-летний Андрей Билецкий*, основатель и идеолог экстремистской организации «Азов»**. Он по званию бригадный генерал, но, судя по его фантастическим байкам, ни разу не участвовал в боях. Его хлеб — это дешёвый пиар и карательные операции против мирных граждан. Именно «азовцы» устроили в 2014 году в Мариуполе карательную акцию против поддержавших ополчение. Также он руководил зачисткой Херсона от «российских элементов» после того, как наши войска покинули город. Сейчас Билецкий* командует 3-м армейским корпусом — так нейтрально теперь называют «Азов»**. Подробнее о нём здесь.

Андрей Билецкий*. Фото © Wikipedia / Jbuket

Самым кровожадным претендентом на пост главкома стал 39-летний генерал-майор Олег Апостол из Ивано-Франковска. Он выпускник львовской Академии сухопутных войск, где преподают спецы из НАТО. Именно его подразделение уничтожало коммуникации Николаевки, фильтровало мирное население в Изюме и Купянске, осуществляло казни пленных в Макеевке. К 2024 году Апостол здорово растолстел и перестал работать в полях. Сейчас он командует десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Подробнее о нём здесь.

Олег Апостол. Фото © armyinform.com.ua

Самым проамериканским кандидатом можно назвать 44-летнего генерал-майора Владимира Горбатюка из Винницкой области. Он с детства мечтал стать военным. Так старался, что его отправили по обмену в Национальный университет обороны США. После выпуска он был командирован в Косово для выполнения функций миротворца. Таким образом боевые действия в Донбассе прошли мимо Горбатюка. Однако, едва началась СВО, американцы сделали ему пиар, запустив вирусное видео, где вояка позирует с гранатомётом у подбитого российского танка. Вообще сомнительно, что он участвовал в реальных боях. Больше времени он проводил на различных западных конференциях, где клянчил деньги на РЭБ и дроны. Сейчас он замначальника Генштаба по планированию.

Бывший самым вероятным кандидатом в главкомы — 43-летний Михаил Драпатый из Хмельницкой области — генерал-майор, возглавляющий сухопутные войска. В 2014 году он командовал карательной операцией в Мариуполе — по его приказу бронетехника открыла огонь по мирным людям. Тогда же он загнал своё подразделение в Изваринский котёл, из которого вышел только благодаря доброй воле России. После начала СВО Драпатый мало попадал на передовицы. Известно, что он участвовал в зачистке Херсона, когда были замучены и убиты все, кого заподозрили в лояльности к российским войскам. В последнее время Драпатый заседал в Генштабе, его зона ответственности — подготовка новобранцев. Интересная деталь: год назад он подавал рапорт об отставке, но его не отпустили.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** Запрещённая в РФ террористическая организация.