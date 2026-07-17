Зло бумерангом: Как бесследно сгинули Линдси Грэм и другие, кто клялся уничтожить Россию Оглавление Аорта лопнула от злобы Грэма* Остекленевший Митч уже не ястреб Уорбертон обещал ад — получил его Ярослав Евдокимов: рак съел певца, предавшего Россию Римас Туминас ждал бомбёжек — не дождался Неделю назад внезапно скончался сенатор США Линдси Грэм*, который яростно выступал против России и Ирана. Были и другие, кто мечтал о крахе нашей экономики, другие — о военном поражении, третьи — о культурной изоляции. Но Россия процветает, а их больше нет. 16 июля, 21:45 Желали конца России, а встретили свой конец первыми: карма Грэма*, Макконнелла и других. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Они сулили России скорую смерть так часто и так громко, что, кажется, начисто потеряли чувство реальности. С трибун и экранов они обещали нам голод, холод и позор, а сами тем временем прикидывали, кому достанется Сибирь, а кому — Калининград. Они делили шкуру неубитого медведя и уже мысленно праздновали победу. Но русский медведь, как выяснилось, жив, здоров и даже не чешется. А вот чесаться пришлось самим ненавистникам: у кого-то сдал рассудок, у кого-то — сердце, у кого-то — карьера.

Аорта лопнула от злобы Грэма*

Линдси Грэм*. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Американский сенатор Линдси Грэм* унаследовал неформальный титул главного противника России после смерти Джона Маккейна. Он прославился серией людоедских высказываний в адрес русских, за что был объявлен в РФ террористом и экстремистом — «чести», которой не удостоился даже его предшественник.

— Русские умирают. Мы никогда ещё не тратили деньги так удачно, — заявил Грэм* в мае 2023 года во время встречи с Владимиром Зеленским.

Грэм* — о гибели россиян. Видео © YouTube / The Trump Report

Правда, позже выяснилось, что эта цитата была смонтирована: как сообщало агентство Reuters, слова о «смерти русских» и о том, что это «лучшая инвестиция», были произнесены сенатором в разных частях разговора и склеены в один ролик. Но даже с учётом монтажа сам факт того, что сенатор с улыбкой рассуждал о гибели людей на фоне многомиллиардных вливаний в военную машину, говорит о его истинном отношении к России.

Грэм* и без этого скандального видео успел оставить в истории достаточно следов своей ненависти к нам. Ещё в 2008 году он стал одним из соавторов резолюции Сената, осуждающей «агрессию России» во время конфликта с Грузией. В 2013-м призывал ввести бойкот Олимпийских игр в Сочи. В 2015 году публично требовал сбивать российские самолёты над Сирией. В 2018 году сенатор стал одним из авторов законопроекта об «адских санкциях», выступая за масштабные ограничения против финансового и энергетического секторов нашей страны. В 2022-м Грэм* предложил, чтобы кто-то из окружения Владимира Путина предал и ликвидировал президента России. Он интересовался в своих соцсетях, найдётся ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг (авторы покушений на Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера).

— Да, я надеюсь, его уберут — так или иначе. Мне всё равно как. Отправим ли мы его в Гаагу и будем судить, я хочу, чтоб он ушёл, — говорил Грэм* о Путине.

Последняя встреча Зеленского и Грэма*. Фото © X / Volodymyr Zelenskyy

С 10 на 11 июля 2026 года Грэм* совершил очередную, уже десятую по счёту поездку на Украину. Он прошёлся по цехам военных компаний, побратался с Зеленским, наговорил нам очередных гадостей и отчалил в Вашингтон. Вернувшись домой, сенатор пожаловался знакомому на плохое самочувствие. Когда его призвали вызвать скорую, Грэм* ответил, что сделает это утром — после запланированного выступления в программе NBC. Он не дожил до утра. Вечером 11 июля 71-летний американец скончался от «непродолжительной и внезапной болезни». Предварительная причина — расслоение аорты вследствие атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания.

Остекленевший Митч уже не ястреб

Митч Макконнелл с Зеленским. Фото © X / U.S. Senator Mitch McConnell

В пантеоне американских ненавистников сенатор Митч Макконнелл занимает особое место — не самый эпатажный, но, пожалуй, самый живучий и упёртый. Ещё в 2014 году после присоединения Крыма он требовал ужесточения санкций и поставок летального оружия Украине. В 2018-м он призывал «закрутить санкции до упора» и не оставлять Путину ни единого шанса.

— Европейский союз — наш друг, а русские — нет, — говорил он.

В 2019 году Макконнелл заблокировал законопроекты демократов об усилении безопасности выборов, за что получил прозвище «московский Митч» (Moscow Mitch). Обозреватель Washington Post назвал его «российским агентом», а в соцсетях разошлись карикатуры с ним как марионеткой Кремля. На что Макконнелл ответил с трибуны Сената:

— Меня обвинили в помощи и пособничестве человеку, которого я считаю противником и которому противостою почти 20 лет, — Владимиру Путину.

Макконнелл «завис» в Сенате. Видео © YouTube / CTV News

Позже в интервью Associated Press он признавался, что его ненависть к России — семейное. Отец Митча, воевавший в Восточной Европе в 1945-м, писал матери: «Я думаю, русские будут большой проблемой». Правда, в последние годы бороться с «мировым злом» Макконнеллу становилось всё сложнее — и не потому, что враги стали сильнее, а потому что собственный организм начал давать сбои. Летом 2023-го он дважды «зависал» на публике: в июле на пресс-конференции в Капитолии он вдруг замолчал посреди речи и застыл с отсутствующим взглядом на 20 секунд, пока коллеги не увели его с трибуны.

А через месяц — уже в Кентукки — история повторилась: сенатор снова остекленел на полминуты, не реагируя на вопросы. И даже помощница, повторившая вопрос ему прямо в ухо, не смогла вывести босса из ступора. В канцелярии конгрессмена тогда объясняли это головокружением.

Макконнелл «завис» в Кентукки. Видео © X / Hannah Thomas

В середине июня 2026 года 84-летний Макконнелл упал у себя дома, потерял сознание и был госпитализирован. В больнице у него диагностировали ещё и пневмонию. Почти месяц политик провёл в палате, после чего его перевели в реабилитационный центр. «Я жив», — написал Митч избирателям на следующий день после смерти Грэма*. Но сам же признал: по настоянию врачей он больше не сможет вернуться в Сенат для голосований и продолжит работу до истечения мандата дистанционно.

Макконнелл в больнице. Фото © mcconnell.senate.gov

Некогда грозный ненавистник теперь просто больной старик с барахлящей головой. Доживает свой век в реабилитационном центре, пока Россия, вопреки всем его прогнозам, сильна и стабильна. Конца нашей страны он не увидел, зато свои силы исчерпал до дна.

Уорбертон обещал ад — получил его

Бывший депутат Парламента Великобритании от Консервативной партии Дэвид Уорбертон был одним из самых рьяных ястребов в Вестминстере. После начала СВО он обещал жителям России «страдания» в результате санкций, стращал экономическим и социальным коллапсом.

— Российский народ задумается, и путинская Россия вскоре начнёт страдать как экономически, так и социально. Её влияние на мировой арене окончательно подорвано, — говорил Уорбертон.

Дэвид Уорбертон. Фото © members.parliament.uk

Однако его карьера рухнула быстрее, чем сбылись бредовые прогнозы по России. В апреле 2022 года Уорбертона отстранили от партии после обвинений в сексуальных домогательствах и употреблении кокаина. В июне 2023 года он сложил полномочия, признавшись, что употреблял кокаин после того, как выпил «тонны невероятно крепкого» японского виски. Обвинения в домогательствах он отрицал.

Два года спустя, 26 августа 2025 года, 59-летний экс-политик был найден мёртвым в своей лондонской квартире в Челси. Королевский коронер установил, что смерть наступила по естественным причинам. Политик, мечтавший о страданиях России и требовавший для неё расплаты, сам оказался на дне — сначала политическом, затем физическом.

Ярослав Евдокимов: рак съел певца, предавшего Россию

Ярослав Евдокимов. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Хиты «Фантазёр» и «За белым роем» знала вся страна. Ярослав Евдокимов пел о любви, но сам наполнился ненавистью. Когда-то кумир миллионов и заслуженный артист России, на закате лет он превратился в злобного старика, проклинающего державу, которая подарила ему всё: славу, деньги, звания и зрительскую симпатию. Ещё в 2014 году артист поддержал Киев, а после назвал Россию «уродливой страной», за которую ему «страшно стыдно».

— Я обвиняю во всём Кремль. Что, им Донбасс нужен? Крым нужен? Зачем? Хочет Украина в Европу идти? Пускай идёт. И Россия должна жить по-европейски. <...> Это нормальная страна? Это уродливая страна, я считаю. Это страшно стыдно, — говорил он в интервью в 2019-м.

При этом он продолжал с удовольствием зарабатывать в России, разъезжая с концертами по стране, которую так презирал. Однако после того, как в Сети всплыло то самое интервью, общественность возмутилась. Весной 2023 года запланированный тур певца по РФ фактически рухнул — концерты отменили в Краснодаре, Сочи, Омске, Томске и Петрозаводске. Устояло лишь одно выступление — в Новосибирске. Позже Евдокимова пытались включить в программу одного юбилейного концерта, но активисты потребовали убрать его из афиши.

22 августа 2025 года Евдокимов скончался в Минске в возрасте 78 лет после продолжительной борьбы с раком лёгкого. Он ушёл в одиночестве, оставив после себя лишь имущественные активы и репутацию человека, предавшего свою родину.

Римас Туминас ждал бомбёжек — не дождался

Заслуженный деятель искусств России, худрук Театра Вахтангова, обладатель ордена «За заслуги в культуре и искусстве» — казалось бы, человек, которого сама Россия обласкала наградами и признанием. Римас Туминас 15 лет ставил на московской сцене русскую классику — Чехова, Толстого, Пушкина. Но душа его, как выяснилось, лежала совсем к другому.

Римас Туминас. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Как только началась СВО, маска упала. В разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом Туминас выдал всё, что копилось годами. Он заявил, что регулярно созванивается с российскими артистами и «обрабатывает» их политическую позицию. Среди его собеседников оказались актёры Ольга Лерман, Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий.

— Когда украинцы ударят по Москве, тогда узнаете, как нападать на Украину, бомбить её. России ****** (конец. — Прим. Life.ru), — говорил режиссёр.

Он призывал украинские вооружённые силы напасть на Россию и соглашался поставить в Киеве спектакль о Степане Бандере. Российских деятелей культуры, поддерживающих СВО, он требовал «стереть из памяти» и одобрял европейскую практику их «отмены».

Карьера Туминаса рухнула мгновенно. В мае 2022 года ненавистника России уволили из Театра Вахтангова, где он проработал худруком 15 лет. Его спектакли один за другим исчезали из афиш. Сам режиссёр спешно уехал из России — ещё в феврале 2022 года он отправился в Литву на лечение и обратно не вернулся. Последние годы он провёл за границей, работал над спектаклями в Италии и Израиле. Там же, в итальянской клинике, 6 марта 2024 года 72-летний Туминас скончался от оторвавшегося тромба. Его кремировали в Италии, а прах похоронили в Вильнюсе.

Эти биографии — предупреждение для тех, кто сегодня строит карьеру на ненависти к России. Они убеждены, что участь предшественников их минует, что их слова окажутся острее, их влияние — весомее. Но история упрямо повторяется: оголтелая злоба не приводит ни к чему, кроме собственного бесславного финала. И новый Грэм* или новый Евдокимов обязательно появится — и обязательно повторит их маршрут. Потому что каждый ненавистник России свято верит: он-то точно будет умнее и удачливее. Не будет...

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Илья Пушкарев