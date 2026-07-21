Зеленский объявил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ

Михаил Драпатый сменит Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кадровые перестановки пройдут в военном руководстве Украины, сообщил Владимир Зеленский.

«Определил, что новым главнокомандующим Вооружённых сил Украины станет Михаил Драпатый», — заявил экс-комик.

Главарь киевского руководства обсудил с Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой новую структуру Генерального штаба ВСУ. Он также провёл встречу с Сырским и Андреем Игнатовым. Стороны рассмотрели дальнейшие форматы службы и порядок передачи дел.

Зеленский отметил участие Сырского в обороне Киева, наступательной операции в Харьковской области и боевых действиях в Курской области. Он также поблагодарил прежнего главкома и военнослужащих ВСУ за положение украинских сил на фронте.

Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. По его словам, Киев намерен добиться условий, которые «позволят принудить Москву к мирному урегулированию». Все кадровые решения планируют оформить 23 июля.

Ранее бывший советник экс-главы Минобороны Украины Михаила Фёдорова Сергей Стерненко заявил об уходе Сырского с поста главкома ВСУ. Эту информацию также подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. По его данным, Зеленский принял кадровое решение после объявленного ему ультиматума. Участники акций в Киеве требовали отставки Сырского и возвращения Фёдорова на пост министра обороны. Представители инициативы «Картонный Майдан» пригрозили начать бессрочные протесты, если власти не выполнят их требования.

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