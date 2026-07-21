«Смена мясника»: Экс-депутат Рады предрёк, что Драпатый станет вторым Сырским для ВСУ

Западные СМИ называют командующего Объединёнными силами ВСУ Михаила Драпатого основным претендентом на смену Александру Сырскому. Однако его назначение вряд ли изменит ситуацию на фронте, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его оценке, Сырский и Драпатый — «два сапога пара»: у них нет принципиальных разногласий, оба выполняют указания Владимира Зеленского. А задача руководителя — удерживать позиции любой ценой, поскольку потеря территории ведёт к потере финансирования.

Олейник полагает, что Зеленский просто тянет время, не позволяя противникам Сырского устроить «картонный Майдан». Драпатый нужен ему как запасной вариант, чтобы не выглядеть слабым.

«Ему надо найти такого же мясника. Драпатый подходит под эту роль», — заключил экс-нардеп в беседе с «Ридусом».

Ранее стало известно, что командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый стал наиболее вероятным претендентом на пост главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на свой источник писало агентство Bloomberg. При этом окончательного решения пока нет.