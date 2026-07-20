Сырскому ищут замену: Назван фаворит на роль нового главкома украинской армии

Командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый считается наиболее вероятным кандидатом на должность главкома украинской армии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Украинское издание Liga также пишет, что власти рассматривают генерала в качестве возможной замены Александру Сырскому. При этом окончательного решения пока нет. В числе претендентов называют командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого* и руководителя Десантно-штурмовых войск Олега Апостола.

В список также вошёл командир корпуса Нацгвардии «Хартия» Игорь Оболенский. По данным собеседников издания в офисе президента и правительстве, именно эти четверо имеют больше всего шансов получить должность.

Всего украинское руководство якобы изучает 11 кандидатур. Имена остальных возможных преемников Сырского пока не раскрываются. Официально отставка действующего главкома и поиск нового руководителя ВСУ не подтверждены.

Украинские СМИ ранее предположили, что Владимир Зеленский не решится уволить Сырского из-за опасений потерять контроль над армией. Действующего главкома называют удобной для Киева фигурой, поскольку у него нет собственной политической опоры.

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