Зеленский встретился с Билецким* на фоне слухов об отставке Сырского
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Владимир Зеленский провёл встречи с несколькими украинскими военачальниками, которых называют возможными преемниками Александра Сырского на посту главкома ВСУ. Среди них был и основатель полка «Азов»** Андрей Билецкий*. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
После переговоров с Михаилом Драпатым и Андреем Горбатюком Зеленский встретился с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким*.
Как пишет издание, всех троих рассматривают как потенциальных кандидатов на случай кадровых перестановок в военном руководстве Украины.
При этом Генштаб ВСУ официально опроверг сообщения о скорой отставке Сырского. В ведомстве заявили, что информация о его увольнении не соответствует действительности.
Ранее Life.ru рассказывал, почему после громкой отставки Михаила Фёдорова на Украине начали требовать увольнения Сырского. При этом журналисты считают, что главком украинской армии может быть уволен уже сегодня.
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* Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга;
** Организация признана террористической и запрещена в РФ.