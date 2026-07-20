Зеленский встретился с Билецким* на фоне слухов об отставке Сырского

Владимир Зеленский провёл встречи с несколькими украинскими военачальниками, которых называют возможными преемниками Александра Сырского на посту главкома ВСУ. Среди них был и основатель полка «Азов»** Андрей Билецкий*. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

После переговоров с Михаилом Драпатым и Андреем Горбатюком Зеленский встретился с командиром Третьего армейского корпуса Андреем Билецким*.

Как пишет издание, всех троих рассматривают как потенциальных кандидатов на случай кадровых перестановок в военном руководстве Украины.

При этом Генштаб ВСУ официально опроверг сообщения о скорой отставке Сырского. В ведомстве заявили, что информация о его увольнении не соответствует действительности.

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