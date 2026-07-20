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Регион
20 июля, 12:45

Журналисты Шарий и Глагола: Сырского отправят в отставку уже сегодня

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Сырского

Александр Сырский. Обложка © Пресс-служба Сырского

Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского в ближайшие часы могут лишить поста. С таким утверждением выступил украинский журналист Виталий Глагола, сославшись на источники в офисе Владимира Зеленского и Минобороны.

«Сегодня официально объявят об увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ», — написал он.

Практически одновременно аналогичную информацию озвучил и журналист Анатолий Шарий. Он оценил вероятность отставки в 99 процентов, дав понять, что вопрос практически решён. Официального подтверждения от украинского руководства пока не поступало.

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Слухи о грядущем увольнении Сырского подогреваются массовыми протестами, где люди требуют вернуть в кресло министра обороны Михаила Фёдорова и одновременно избавиться от главкома. FT писала, что Зеленский всерьёз рассматривает такой шаг на фоне растущего народного недовольства. Подробнее о сути конфликта Сырского и Фёдорова — на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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