Струхнувший из-за волнений Зеленский может уволить Сырского вслед за Фёдоровым, считают в Британии

Глава киевского режима взвешивает возможность снять с должности главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Киеве.

По информации издания, причиной такого шага стали нарастающие протестные настроения, спровоцированные недавним увольнением Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Именно эти акции заставили Зеленского всерьёз задуматься о кадровых перестановках.

Как утверждает газета, в ближайшие выходные запланировано совещание с военным руководством страны. На нём планируется заслушать доклады о положении на линии боевого соприкосновения, а также провести собеседования с потенциальными преемниками.

Одно из ключевых требований к новому главкому уже сформулировано: он должен гарантировать плавный переход власти и сохранение стабильности по всей протяжённости фронта. Других подробностей возможной рокировки Financial Times не приводит.

Михаил Фёдоров возглавил Минобороны Украины в январе, перейдя с поста вице-премьера по цифровизации, и делал ставку на ускоренное внедрение военных технологий, реформу закупок и развитие беспилотных систем, однако уже в июле после отставки правительства Юлии Свириденко лишился кресла. Зеленский объяснил решение системными сбоями в ведомстве и отсутствием взаимопонимания между министром и главкомом Сырским. Сам Фёдоров заявил, что пытался провести масштабные реформы, пообещал остаться в команде президента, но от предложенного поста советника отказался, а СМИ ранее писали, что его предупреждали о заведомом проигрыше в аппаратном противостоянии с Сырским. А ещё украинская пресса писала, что Зеленский хотел бы отправить в отставку обоих.