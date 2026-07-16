Бывшего главу оборонного ведомства Украины Михаила Фёдорова предупреждали о крайне низких шансах удержаться в должности. Соответствующую информацию распространил журнал The Economist.

По данным издания, анонимный высокопоставленный представитель разведки прямо заявил Фёдорову о его неизбежном проигрыше. Собеседник отметил, что главнокомандующий ВСУ Сырский глубже погружён в армейскую систему и легко сумеет обойти министра.

«Сырский — опытный человек, он знает систему гораздо лучше, чем Миша, и перехитрит его», — говорится в сообщении.

Журнал пишет, что скептическое отношение к Фёдорову внутри ведомства подогревалось его действиями. Он инициировал полную ревизию министерства и перекрыл доступ к выгодным контрактам для ряда влиятельных фигур. В результате проверки была вскрыта колоссальная неэффективность расходования бюджета. Сумма перерасхода достигла 300 миллиардов гривен, что эквивалентно более чем 520 миллиардам рублей.