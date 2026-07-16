«Сырский перехитрит его»: В разведке Украины предупреждали Фёдорова, что у него нет шансов
Economist: В разведке Украины предупреждали Фёдорова о провале на посту министра
Александр Сырский и Михаил Фёдоров. Обложка © ТАСС / Zuma, Fredrik Sandberg
Бывшего главу оборонного ведомства Украины Михаила Фёдорова предупреждали о крайне низких шансах удержаться в должности. Соответствующую информацию распространил журнал The Economist.
По данным издания, анонимный высокопоставленный представитель разведки прямо заявил Фёдорову о его неизбежном проигрыше. Собеседник отметил, что главнокомандующий ВСУ Сырский глубже погружён в армейскую систему и легко сумеет обойти министра.
«Сырский — опытный человек, он знает систему гораздо лучше, чем Миша, и перехитрит его», — говорится в сообщении.
Журнал пишет, что скептическое отношение к Фёдорову внутри ведомства подогревалось его действиями. Он инициировал полную ревизию министерства и перекрыл доступ к выгодным контрактам для ряда влиятельных фигур. В результате проверки была вскрыта колоссальная неэффективность расходования бюджета. Сумма перерасхода достигла 300 миллиардов гривен, что эквивалентно более чем 520 миллиардам рублей.
Редакция The Economist связывает череду проблем чиновника и последовавшую за этим отставку именно с этими жёсткими антикоррупционными шагами. По мнению авторов публикации, стремление навести порядок в финансах стало для него роковым.
Напомним, Михаил Фёдоров официально подтвердил свой уход с должности министра обороны Украины, назвав эту работу большой честью. Позднее Владимир Зеленский раскрыл истинную подоплёку кадровой перестановки, объяснив её затяжным и острым конфликтом между военным ведомством и Генеральным штабом ВСУ. По словам президента, в условиях боевых действий он не мог допустить вражды двух ключевых структур. Вместе с тем Михаил Фёдоров подтвердил, что выступал за снятие с должностей главкома ВСУ Александра Сырского и руководителя Генштаба Андрея Гнатова. Он весьма резко охарактеризовал стиль работы Сырского. По его словам, главком занимается плетением интриг и постоянно размышляет о неких медийных кампаниях, якобы заказанных против него.
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