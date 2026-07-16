Михаил Фёдоров покидает пост министра обороны Украины, фактически подтвердив отставку. На его место Владимир Зеленский, по данным депутата Ярослава Железняка, назначит главу МВД Игоря Клименко. Украинцы протестуют против этого решения из-за его жёстких заявлений о мобилизации. Экс-нардеп Спиридон Килинкаров в беседе с «Ридусом» заявил, что подходов Киева к конфликту с РФ это никак не изменит.

Смена министра не изменит тактику войны, а лишь перераспределит финансовые потоки — бюджет Минобороны — самый «жирный» на Украине, отметил собеседник.

Клименко, по его словам, усилит мобилизацию, чтобы выполнять требования Запада. Корецкий, по мнению Килинкарова, не проявит выдающихся качеств и уже имеет коррупционный шлейф.

«Назначение Клименко будет связано разве что с ужесточением мобилизации, она будет проводиться ещё активнее. Выполнять обязательства перед Западом всё-таки нужно», — подчеркнул экс-нардеп.