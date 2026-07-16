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16 июля, 09:42

«Суета пауков в банке»: Почему отставка министра обороны Украины выгодна России

Политолог Дудчак: Отставка главы Минобороны Украины Фёдорова выгодна России

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Появление в Киеве митингов в поддержку ушедшего в отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова — это не стихийный протест, а технология «цветных революций» в облегчённом формате, считает политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что уход этого чиновника с поста выгоден России.

По его словам, Фёдоров был ценным кадром для американцев — эффективно внедрял ИИ, дроны и цифровую логистику. Его убрали из-за передела финансовых потоков: компании, связанные с ним, стабильно выигрывали тендеры, что вызвало недовольство главкома ВСУ Александра Сырского.

«Это возмущало многих, в том числе главкома ВСУ Александра Сырского, чьи требования о поставках определённых видов вооружений не выполнялись, а Фёдоров отвечал, что все поставляется как надо, просто военные не умеют этим пользоваться», — сказал эксперт.

Дудчак назвал этот конфликт «суетой пауков в банке» и подчеркнул, что для России смена министра — позитивный сигнал на фоне общего хаоса в Киеве.

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Ранее Михаил Фёдоров официально подтвердил свою отставку с поста министра обороны. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале. В прощальном посте экс-глава ведомства назвал эту работу большой честью. Зеленский заявил, что причиной увольнения чиновника стал провал реформы ТЦК.

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