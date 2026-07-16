«Плёл интриги и ставил ультиматумы»: Фёдоров подтвердил, что предлагал Зеленскому уволить Сырского

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Федоров подтвердил, что предлагал Владимиру Зеленскому отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова.

По словам Федорова, он настаивал на «кардинальных кадровых решениях» в военном руководстве. Однако Зеленский ответил, что менять главкома не планирует. После этого, как утверждает глава Минобороны, Сырский поставил ультиматум относительно их дальнейшей совместной работы. Федоров также заявил, что командование ВСУ отказывалось подписывать подготовленные им документы и не согласовывало с ним переброску подразделений.

«Он готов ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», — сказал Федоров о главкоме во время брифинга, который транслировали украинские телеканалы.

Кроме того, и.о. министра обвинил Сырского и Гнатова в срыве реформы мобилизации, напомнив, что территориальные центры комплектования подчиняются главкому и Генштабу.