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19 июля, 16:52

Украинские военные начали отказываться от наград, вручённых Сырским

Обложка © Telegram / Сирський

Обложка © Telegram / Сирський

На Украине военные стали демонстративно отказываться от наград, которые вручаются за подписью главкома ВСУ Александра Сырского. Такую информацию раскрыли ТАСС в российских силовых структурах.

«Важно отметить, что украинские военнослужащие присоединились к «международной акции» по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, вручённых за подписью Сырского», — поделился собеседник агентства.

Сейчас в Незалежной продолжаются митинги против Сырского. Его считают виноватым в увольнении Михаила Фёдорова с поста министра обороны страны.

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Напомним, 15 июля министр обороны Украины Михаил Фёдоров был отправлен в отставку. Увольнение произошло на фоне конфликта чиновника с главкомом ВСУ Александром Сырским. Экс-министр требовал сменить военное руководство ВСУ и критиковал его стратегию. В Киеве начались протесты против отставки Фёдорова, при этом акция переросла в открытую критику самого Зеленского, которого назвали «ликвидатором Украины».

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Татьяна Миссуми
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