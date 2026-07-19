На Украине военные стали демонстративно отказываться от наград, которые вручаются за подписью главкома ВСУ Александра Сырского. Такую информацию раскрыли ТАСС в российских силовых структурах.

«Важно отметить, что украинские военнослужащие присоединились к «международной акции» по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, вручённых за подписью Сырского», — поделился собеседник агентства.

Сейчас в Незалежной продолжаются митинги против Сырского. Его считают виноватым в увольнении Михаила Фёдорова с поста министра обороны страны.

Напомним, 15 июля министр обороны Украины Михаил Фёдоров был отправлен в отставку. Увольнение произошло на фоне конфликта чиновника с главкомом ВСУ Александром Сырским. Экс-министр требовал сменить военное руководство ВСУ и критиковал его стратегию. В Киеве начались протесты против отставки Фёдорова, при этом акция переросла в открытую критику самого Зеленского, которого назвали «ликвидатором Украины».