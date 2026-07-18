Российские силовики получили доступ к личным данным бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова, взломав его смартфон. Информация перестала представлять интерес после отставки чиновника, поэтому её было решено обнародовать. Об этом пишет ТАСС.

В распоряжении силовиков оказались адреса электронной почты и номера телефонов, сохранённые в устройстве Фёдорова. Выяснилось, что украинский экс-министр предпочитал пользоваться российскими IT-платформами. Кроме того, в его смартфоне обнаружены связи с любопытными контактами.

«Стоит спросить у Фёдорова, кто такой Артём Григорьевич К. с номером, зарегистрированным в Чувашии, и зачем ему постоянное общение с этим контактом. Наконец, существуют и куда более сложные вопросы. Зачем Фёдоров сохранил в мобильном некого гражданина Румынии и назвал его «Румынский кот»?», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 15 июля министр обороны Украины Михаил Фёдоров был отправлен в отставку. Он занял выоский пост лишь в январе текущего года. У чиновника сразу не сложились отношения с Генштабом ВСУ. Фёдоров постоянно критиковал киевское военное руководство за принимаемые решения. В Верховной раде его призвали судить за госизмену после вынесения сора из избы.