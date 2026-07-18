Жена экс-министра Фёдорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа

Жена бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова Анастасия выступила с резким заявлением о формировании вокруг мужа «больного культа личности». Свою позицию она опубликовала в своём блоге.

«Мне страшно от психоза. Страшно жить в стране, где люди (...) начинают создавать больной культ личности», — написала она.

Поводом для негодования стал флешмоб в соцсетях, где украинские пользовательницы прикрепляли свои лица на место жены на совместных с Фёдоровым фотографиях. Она нецензурно охарактеризовала их поведение, сравнив с моральной распущенностью, и отметила, что некоторые кадры остаются с их общей дочерью.

«Хотя нет, [создают] не культ. Икону. Настоящую, ***, икону», — добавила супруга экс-министра.

Высказывание прозвучало на фоне конфликта Федорова с главкомом ВСУ Александром Сырским и недавних протестов в поддержку уволенного главы Минобороны.

Михаил Фёдоров возглавил Минобороны Украины в январе, делая ставку на технологии и реформы, но в июле потерял пост из-за системных сбоев и конфликта с главкомом Сырским. Зеленский объяснил отставку отсутствием взаимопонимания, а сам Фёдоров отказался от предложенного поста советника. СМИ сообщали, что его предупреждали о проигрыше в аппаратном противостоянии, а также писали о желании Зеленского уволить обоих.