«Зелю геть!» Протесты в Киеве из-за Фёдорова вылились в критику «ликвидатора» Зеленского
Протесты в Киеве переросли в акцию с критикой «ликвидатора Украины» Зеленского
Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В Киеве протесты в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова переросли в акции с критикой Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Время.ua». Митингующие вышли на улицы с плакатами против украинского лидера. На них звучат призывы к его отставке и обвинения в адрес главы государства.
Протесты в Киеве. Видео © Telegram / Время.ua
«Среди них — «Зелю геть», «Зе — Вова, служи Украине или [уезжай] в Ростов к Януковичу», «Вова, это не потужно», «Зелю — в «Скелю», а также плакаты, на которых Зеленского называют «ликвидатором Украины», — отмечает издание.
Один из участников принёс плакат с фотографией Зеленского и надписью «Преступник». Автор также указал статьи Конституции и Уголовного кодекса, которые были нарушены украиснким главарём. По информации издания, в мероприятии участвуют около семи тысяч человек.
Как сообщалось накануне, у здания офиса президента Украины в Киеве третий день проходят митинги в поддержку покинувшего должность министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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