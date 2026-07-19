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19 июля, 08:16

«Зелю геть!» Протесты в Киеве из-за Фёдорова вылились в критику «ликвидатора» Зеленского

Протесты в Киеве переросли в акцию с критикой «ликвидатора Украины» Зеленского

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Киеве протесты в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова переросли в акции с критикой Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Время.ua». Митингующие вышли на улицы с плакатами против украинского лидера. На них звучат призывы к его отставке и обвинения в адрес главы государства.

Протесты в Киеве. Видео © Telegram / Время.ua

«Среди них — «Зелю геть», «Зе — Вова, служи Украине или [уезжай] в Ростов к Януковичу», «Вова, это не потужно», «Зелю — в «Скелю», а также плакаты, на которых Зеленского называют «ликвидатором Украины», — отмечает издание.

Один из участников принёс плакат с фотографией Зеленского и надписью «Преступник». Автор также указал статьи Конституции и Уголовного кодекса, которые были нарушены украиснким главарём. По информации издания, в мероприятии участвуют около семи тысяч человек.

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Как сообщалось накануне, у здания офиса президента Украины в Киеве третий день проходят митинги в поддержку покинувшего должность министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Татьяна Миссуми
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