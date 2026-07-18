Увольнение Михаила Фёдорова с поста главы Минобороны Украины было отчасти вызвано желанием киевского главаря Владимира Зеленского избавиться от потенциального политического соперника. Такое мнение приводится в материале американской газеты The New York Times.

Издание отмечает, что экс-министр получил широкую популярность на Украине, и его уход вписывается в общую картину устранения Зеленским возможных конкурентов, хотя ни один из них, включая Фёдорова, публично не заявлял о своих амбициях.

Как подчёркивает NYT, увольнению предшествовал конфликт между Фёдоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским: глава Минобороны заблокировал закупку артиллерийских снарядов, отдав приоритет беспилотникам, тогда как главком настаивал на необходимости боеприпасов. Этот спор, по данным газеты, и стал спусковым крючком для отставки.