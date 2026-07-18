«Надеюсь на тебя»: Фёдоров получил нетипично прямолинейное письмо от Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус направил «нетипично прямолинейное» письмо экс-главе Минобороны Украины Михаилу Фёдорову, что может быть воспринято как косвенный упрёк Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает RND.

В послании немецкий чиновник поблагодарил украинского коллегу за «прекрасную и доверительную» совместную работу в последние месяцы.

«Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран. Я очень сожалею, что ты не можешь продолжить свою работу, и надеюсь, что ты и далее будешь оставаться политически активным», — цитирует RND письмо.

В статье отмечают, что такой тон для Зеленского не значит ничего хорошего, поскольку ФРГ обычно не вмешивается в кадровые решения других стран.

Кроме того, депутат Бундестага Антон Хофрайтер призвал правительство Германии давить на Киев, чтобы Фёдорова восстановили. Он назвал отставку ошибкой, связанной с борьбой за власть и коррупционными сетями.