Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 13:07

«Слуга народа, выйди к народу»: Протестующие осадили офис Зеленского в Киеве

В Киеве у офиса Зеленского третий день митингуют за возвращение Фёдорова

Обложка © Политика Страны

Обложка © Политика Страны

У здания офиса президента Украины в Киеве третий день проходят митинги в поддержку покинувшего должность министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает «Страна.ua».

В Киеве у офиса Зеленского третий день митингуют за возвращение Фёдорова. Видео © Политика Страны

Митингующие собрались на площади Ивана Франко в 200 метрах от ОП с картонными плакатами. Они требуют от Владимира Зеленского вернуть Фёдорова на пост и отправить в отставку Сырского, а также заявили о намерении продолжать акции. Некоторые из них выкрикнули лозунг «Слуга народа», выйди к народу!», имея в виду сериал с Зеленским в главной роли.

Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского
Митинги за Федорова в Киеве: почему требуют отставки Сырского

Митинги идут третий день после увольнения Михаила Фёдорова. В нескольких городах, включая Киев и Львов, прошли митинги в поддержку уволенного министра, которого называли эффективным управленцем. Акция на «картонном Майдане» в Киеве собирает всё больше людей.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar