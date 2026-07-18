«Слуга народа, выйди к народу»: Протестующие осадили офис Зеленского в Киеве

У здания офиса президента Украины в Киеве третий день проходят митинги в поддержку покинувшего должность министра обороны Михаила Фёдорова и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает «Страна.ua».

В Киеве у офиса Зеленского третий день митингуют за возвращение Фёдорова. Видео © Политика Страны

Митингующие собрались на площади Ивана Франко в 200 метрах от ОП с картонными плакатами. Они требуют от Владимира Зеленского вернуть Фёдорова на пост и отправить в отставку Сырского, а также заявили о намерении продолжать акции. Некоторые из них выкрикнули лозунг «Слуга народа», выйди к народу!», имея в виду сериал с Зеленским в главной роли.

Митинги идут третий день после увольнения Михаила Фёдорова. В нескольких городах, включая Киев и Львов, прошли митинги в поддержку уволенного министра, которого называли эффективным управленцем. Акция на «картонном Майдане» в Киеве собирает всё больше людей.