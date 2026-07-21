NZZ: Зеленский ищет замену Сырскому на фоне протестов на Украине

Владимир Зеленский оказался в центре крупного политического кризиса после того, как отправил в отставку министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом рассказала швейцарская газета NZZ

Отставку объяснили попыткой уладить противостояние между Фёдоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским. Но решение вызвало обратный эффект. Уже несколько дней подряд в Киеве и ряде других городов идут митинги. Их участники требуют вернуть уволенного министра и, наоборот, отправить в отставку военного руководителя. Люди выходят на улицы с самодельными табличками и критикуют то, как Сырский ведёт боевые действия.

По данным издания, Зеленский, поняв, что поторопился, начал советоваться с командирами корпусов и бригад. Как предполагается, глава государства предложил бывшему министру Фёдорову должность координатора по оборонным технологиям, но тот отказался. Параллельно, как пишет газета, в офисе президента подбирают нового главкома. В качестве возможных преемников называют генерал-майора Михаила Драпатого, с которым Зеленский недавно провёл встречу, а также молодых генералов Андрея Билецкого* и Владимира Горбатюка.

Ранее сообщалось, что командующий Объединёнными силами ВСУ Михаил Драпатый стал наиболее вероятным претендентом на пост главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на свой источник писало агентство Bloomberg. При этом окончательного решения пока нет, а среди других кандидатов называли Андрея Билецкого* и Олега Апостола.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга