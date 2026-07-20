В Киеве на протест из-за отставки Фёдорова вышли около 500 человек

В Киеве пятый день подряд проходит митинг против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. На данный момент на площади имени Ивана Франко собрались порядка 500 человек, сообщает телеканал «Киев-24».

Акции протеста также продолжаются в Николаеве, Одессе и во Львове. В черноморском городе, по данным издания «Общественное. Новости», вышли около 150 человек. Участники скандируют лозунги в поддержку экс-министра и с критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, требуя его отставки.