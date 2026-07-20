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Регион
20 июля, 18:57

В Киеве на протест из-за отставки Фёдорова вышли около 500 человек

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

В Киеве пятый день подряд проходит митинг против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. На данный момент на площади имени Ивана Франко собрались порядка 500 человек, сообщает телеканал «Киев-24».

Акции протеста также продолжаются в Николаеве, Одессе и во Львове. В черноморском городе, по данным издания «Общественное. Новости», вышли около 150 человек. Участники скандируют лозунги в поддержку экс-министра и с критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, требуя его отставки.

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Ранее Life.ru сообщал, что после отставки Михаила Фёдорова на Украине начались протесты с требованиями уволить главкома Сырского, однако Зеленский, по данным прессы, не пойдёт на этот шаг, чтобы сохранить влияние на армию, считая Сырского удобным из-за отсутствия политических амбиций. Во время митинга в поддержку Фёдорова во Львове сотрудники ТЦК проводили рейды и жестоко избили местного жителя, что вызвало возмущение в соцсетях и привело к обещанию проверки.

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Анастасия Никонорова
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