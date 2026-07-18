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Регион
18 июля, 17:25

Митингующим против отставки Фёдорова львовянам «вежливо» предложили возмущаться в бусиках ТЦК

Во Львове на митингах в поддержку Фёдорова проводили рейды ТЦК

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В центре Львова одновременно с митингом в поддержку бывшего министра обороны Украины Дениса Федорова сотрудники ТЦК проводили мобилизационные рейды, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах. Инцидент произошёл в районе памятника Адаму Мицкевичу.

«У митингующих же в поддержку Фёдорова лично нам очень хотелось бы поинтересоваться, как они допустили, что на их глазах людоловы ТЦК жестоко избили жителя Львова», — заявили в российских силовых структурах.

По данным источника, общественную реакцию на произошедшее выразили пользователи украинских соцсетей. После публикации видеозаписи Львовский ТЦК объявил о проведении проверки по факту избиения.

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Напомним, митинги на Украине идут третий день после увольнения Михаила Фёдорова. В нескольких городах, включая Киев и Львов, прошли акции в поддержку уволенного министра, которого называли эффективным управленцем. Некоторые из протестующих кричат у офиса Зеленского «Слуга народа», выйди к народу!».

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Александра Мышляева
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