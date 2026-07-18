В центре Львова одновременно с митингом в поддержку бывшего министра обороны Украины Дениса Федорова сотрудники ТЦК проводили мобилизационные рейды, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах. Инцидент произошёл в районе памятника Адаму Мицкевичу.

«У митингующих же в поддержку Фёдорова лично нам очень хотелось бы поинтересоваться, как они допустили, что на их глазах людоловы ТЦК жестоко избили жителя Львова», — заявили в российских силовых структурах.

По данным источника, общественную реакцию на произошедшее выразили пользователи украинских соцсетей. После публикации видеозаписи Львовский ТЦК объявил о проведении проверки по факту избиения.

Напомним, митинги на Украине идут третий день после увольнения Михаила Фёдорова. В нескольких городах, включая Киев и Львов, прошли акции в поддержку уволенного министра, которого называли эффективным управленцем. Некоторые из протестующих кричат у офиса Зеленского «Слуга народа», выйди к народу!».