Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель выступила с резкими обвинениями в адрес своего прежнего руководителя. В публикации на странице в соцсети X она заявила, что Владимир Зеленский осознанно блокирует любые попытки мирного урегулирования.

«Ужасающе. Людей избивают прямо на улицах, забирают в призывные пункты, где повсеместно применяются пытки, тащат на передовую. А некоторые ещё называют это демократией и «несокрушимым духом», — написала она.

По словам Мендель, все попытки дипломатической развязки конфликта были заменены громкими лозунгами, призванными лишь скрыть творящийся вокруг ужас.

Тем временем на Украине набирают обороты уличные выступления, правда связаны они не с изуверскими действиями военкомов по отношению к собственным соотечественникам, а с отставкой Михаила Фёдорова с поста министра обороны. По словам нардепа Ярослава Железняка, на вчерашний «картонный Майдан» в Киеве вышло больше людей, чем днём ранее, а к столице присоединились Кривой Рог и Днепропетровск, где толпа скандировала «Сырский геть!». Протестующие требуют вернуть Михаила Фёдорова в кресло министра обороны, а инициатива «Люди с картонками» расширила список требований, добавив к отставке главкома ВСУ Александра Сырского увольнение главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачёва и реформу его ведомства.