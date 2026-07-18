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18 июля, 15:05

«Громкие лозунги скрывают ад»: Экс-пресс-секретарь Зеленского обвинила его в ужасах мобилизации

Мендель обвинила Зеленского в срыве мира и истязаниях украинцев в ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель выступила с резкими обвинениями в адрес своего прежнего руководителя. В публикации на странице в соцсети X она заявила, что Владимир Зеленский осознанно блокирует любые попытки мирного урегулирования.

«Ужасающе. Людей избивают прямо на улицах, забирают в призывные пункты, где повсеместно применяются пытки, тащат на передовую. А некоторые ещё называют это демократией и «несокрушимым духом», — написала она.

По словам Мендель, все попытки дипломатической развязки конфликта были заменены громкими лозунгами, призванными лишь скрыть творящийся вокруг ужас.

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Тем временем на Украине набирают обороты уличные выступления, правда связаны они не с изуверскими действиями военкомов по отношению к собственным соотечественникам, а с отставкой Михаила Фёдорова с поста министра обороны. По словам нардепа Ярослава Железняка, на вчерашний «картонный Майдан» в Киеве вышло больше людей, чем днём ранее, а к столице присоединились Кривой Рог и Днепропетровск, где толпа скандировала «Сырский геть!». Протестующие требуют вернуть Михаила Фёдорова в кресло министра обороны, а инициатива «Люди с картонками» расширила список требований, добавив к отставке главкома ВСУ Александра Сырского увольнение главы Государственного бюро расследований Алексея Сухачёва и реформу его ведомства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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