«Михаил Альбертович, извините»: Сырский принёс публичные извинения Фёдорову за «личное»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принёс публичные извинения бывшему министру обороны Незалежной Михаилу Фёдорову. Соответствующее заявление генерал сделал в колонке для украинских СМИ, где обратился напрямую к своему оппоненту.

«Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жёстким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном», — написал главком ВСУ.

Сырский признался, что информация о существовании конфликта, о котором ранее заявлял Владимир Зеленский, стала для него полной неожиданностью, поскольку он всегда воспринимал свои отношения с Фёдоровым как исключительно рабочие. При этом генерал подчеркнул, что не питает политических амбиций и целиком сосредоточен на выполнении боевых задач.