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21 июля, 19:20

Стерненко: Сырский покинул пост главкома ВСУ

Александр Сырский. Обложка © kmu.gov.ua

Александр Сырский. Обложка © kmu.gov.ua

Об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) сообщил Сергей Стерненко, в прошлом советник экс-главы украинского Минобороны Михаила Фёдорова.

«Сырский больше не главком», — написал он в своих соцсетях.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* также подвердил отставку Сырского. По его словам, после объявления ультиматума главарь киевского руководства Владимир Зеленский уволил Александра Сырского.

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В Киеве уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста, и число участников заметно возросло. Если днём на площади находились лишь несколько десятков человек, то к вечеру к митингу присоединились новые протестующие. Инициатива «Картонный Майдан» объявила, что с пятницы митинги станут бессрочными, если Александр Сырский не уйдёт в отставку, а Михаил Фёдоров не вернётся в кресло министра обороны, заявил его бывший советник Сергей Стерненко.

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* Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Алена Пенчугина
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