Зеленский провёл «решающую» встречу с Фёдоровым

Владимир Зеленский встретился с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Ранее Литвин заявил, что Зеленский проводит «решающие» встречи. Позже он уточнил, что одна из них состоялась именно с Фёдоровым.

Какие вопросы обсуждались на встрече, официально не сообщается. Также не раскрывается, связана ли она с возможными кадровыми решениями, о которых ранее сообщали украинские СМИ.

Михаил Фёдоров покинул пост министра обороны Украины в ходе масштабных кадровых перестановок в правительстве в июле. После его отставки обязанности главы оборонного ведомства временно исполняет Евгений Хмара, а украинские СМИ и политики продолжают обсуждать возможные дальнейшие изменения в военном руководстве, включая перспективы главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с которым конфликтовал Фёдоров и которому теперь прочат увольнение.