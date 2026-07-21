На Украине протестуют уже шестой день из-за отставки Фёдорова

В Киеве уже несколько дней продолжаются массовые акции протеста, и число участников заметно возросло. Если днём на площади находились лишь несколько десятков человек, то к вечеру к митингу присоединились новые протестующие. Среди них оказался украинский актёр Александр Разбеев, который открыто заявил, что считает решение властей ошибочным.

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Организаторы и участники митинга уверяют, что не планируют прекращать акции и будут выходить на улицы до тех пор, пока их требования не будут услышаны.

«Мне не нравится, что в нашей стране очень сильная коррупция, хочется перемен», — отметила одна из участниц.

Другая протестующая, подчеркнула, что намерена продолжать выходить на митинги до того момента, пока общественное мнение не будет принято во внимание властью.

«Мы должны выходить, скандировать, показывать свою позицию. Нас должны услышать. Власть – это народ, и мы не должны быть проигнорированы», — заявила она.

Инициатива «Картонный Майдан» объявила, что с пятницы митинги станут бессрочными, если Александр Сырский не уйдёт в отставку, а Михаил Фёдоров не вернётся в кресло министра обороны, заявил его бывший советник Сергей Стерненко.

Ранее Фёдоров официально подтвердил свой уход с поста министра обороны, назвав работу на этом посту большой честью. Владимир Зеленский объяснил причину кадровой перестановки острым конфликтом между Минобороны и Генштабом ВСУ, отметив, что не мог допустить противостояния двух ключевых структур в условиях боевых действий. Фёдоров также признал наличие конфликта с главнокомандующим Александром Сырским, но продолжил работу после решения Зеленского не менять главкома. Сам Сырский, реагируя на призывы Фёдорова к своей отставке, подчеркнул, что Киев уцелел благодаря обороне столицы в 2022 году. Ходят слухи, что Зеленский из-за протестов рассматривает возможность замены Сырского, хотя ранее не решался на этот шаг из опасений потерять контроль над армией.