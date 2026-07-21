Командование сил логистики ВСУ удалило пост с критикой экс-министра Фёдорова

Командование сил логистики ВСУ убрало публикацию, в которой звучала критика в адрес бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. На это обратил внимание телеграм-канал «Политика страны».

Пользователи заметили, что перед удалением из поста сначала пропала прямая отсылка к Фёдорову. После правки претензии были обращены уже к уволенному руководству Минобороны, но без конкретных фамилий.

По имени экс-министра напрямую не называли. При этом в тексте не раз критиковали работу военного ведомства за первую половину 2026 года — именно тот период, когда пост занимал Фёдоров.

В логистике ВСУ отмечали, что за эти месяцы снабжение армии стало хуже. По утверждению авторов, положение ухудшилось, несмотря на новые технологические направления в системе обеспечения.

Ранее сообщалось, что Зеленский оказался в центре политического кризиса из-за отставки министра обороны Михаила Фёдорова. Как писала швейцарская газета NZZ, его увольнение объясняли попыткой погасить конфликт между Фёдоровым и Сырским, но эффект получился обратным. В Киеве и других городах несколько дней шли митинги, участники которых требовали вернуть министра и, напротив, отправить в отставку военного руководителя.