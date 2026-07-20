Депутат Рады призвала уволить Сырского «с кровью»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Александра Сырского «с кровью». Политик назвала текущие события «первой военной революцией» на Украине и выразила уверенность, что смена руководства произойдёт вопреки воле Владимира Зеленского.

По словам Безуглой, первая военная революция должна перейти в настоящую военную трансформацию.

«Александр Станиславович, если бы у вас была честь, то ваше заявление уже лежало бы на столе. Но нет – вас нужно выкорчёвывать, болезненно, с кровью», — считает нардеп.

До этого министр обороны Михаил Фёдоров был отправлен в отставку, частично из-за конфликта с Сырским. После этого в украинских городах начались протесты, участники которых требуют не столько возвращения Фёдорова, сколько смещения главкома.

Ранее Life.ru писал, что сам Сырский переложил ответственность за проблемы с реформой ТЦК на бывшего министра Фёдорова. Главком ВСУ объяснил, что реформа территориальных центров комплектования находится в ведении Генштаба, но реализация остаётся задачей Минобороны. Он также отметил, что закупка беспилотников за счёт зарплатного фонда потребовала поиска дополнительных средств, а личного конфликта с Фёдоровым не существовало.