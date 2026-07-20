Сырский переложил ответственность за проблемы с реформой ТЦК на Фёдорова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский попытался объяснить громкий конфликт вокруг украинского Минобороны и реформы территориальных центров комплектования (ТЦК). На фоне слухов о возможной отставке генерал опубликовал колонку, в которой раскритиковал решения бывшего министра обороны Михаила Фёдорова и возложил на него часть ответственности за проблемы ведомства.

Сырский заявил, что реформа ТЦК действительно находится в зоне ответственности Генштаба, однако её проведение остаётся задачей Министерства обороны. По его словам, именно это направление стало одной из причин претензий к Фёдорову.

«Я жду её так же, как ожидает вся страна», – написал главком ВСУ, комментируя ситуацию с реформой ТЦК.

Отдельно Сырский высказался о закупке беспилотников за счёт зарплатного фонда военных. Сам Фёдоров называл это решение своим достижением, однако главком заявил, что после такого шага ему и правительству пришлось искать дополнительные средства для выплат военнослужащим.

При этом Сырский отверг обвинения в личном конфликте с бывшим министром. Он заявил, что не знал о существовании серьёзных разногласий и воспринимал их отношения как рабочие.

Скандал вокруг руководства украинского военного ведомства разгорелся после увольнения Фёдорова 14 июля. На Украине начались акции протеста, участники которых сначала выступали за возвращение экс-министра, а затем стали требовать отставки самого Сырского.

Ранее Life.ru писал, что Александр Сырский публично извинился перед Михаилом Фёдоровым на фоне сообщений о конфликте между ними. При этом генерал призвал отказаться от обсуждения личных противоречий и сосредоточиться на военных задачах.