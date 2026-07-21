Командование логистики ВСУ раскритиковало Фёдорова и похвалило Сырского

Командование сил логистики ВСУ выступило с резкой критикой работы Михаила Фёдорова на посту министра обороны, обвинив его в ухудшении снабжения армии. Соответствующий пост появился на странице в социальных сетях ведомства, однако спустя непродолжительное время был удалён.

В публикации утверждалось, что за первые шесть месяцев 2026 года ситуация с обеспечением войск заметно деградировала, несмотря на цифровизацию процессов и громкие анонсы новых закупок. Имя Фёдорова напрямую при этом не называлось, но речь шла именно о периоде его руководства оборонным ведомством.

Наиболее тревожная обстановка, по оценке военных логистов, сложилась со снабжением горючим. Командование неоднократно обращалось в министерство, однако дополнительное финансирование так и не было выделено. Из-за этого действующую группировку приходилось заправлять из ранее накопленных резервов, а когда и эти запасы иссякли, дефицит начали покрывать за счёт средств, изначально зарезервированных на приобретение вооружения и военной техники.

«Ситуацию спасло именно своевременное вмешательство верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины (Александра Сырского — Прим. Life.ru), который, пытаясь нейтрализовать бюрократическую волокиту, способствовал отставке главы Минобороны Михаила Фёдорова», — говорилось в публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский столкнулся с масштабным политическим кризисом после увольнения министра обороны Михаила Фёдорова. Формально отставку объяснили необходимостью погасить затяжное противостояние между Фёдоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, однако действия властей привели к обратному результату. В Киеве и целом ряде других украинских городов уже несколько суток не стихают стихийные митинги.