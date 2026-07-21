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21 июля, 10:54

Не просто пиар: В Британии заявили о планах уволенного Фёдорова свалить Зеленского

Times: Экс-глава МО Украины Фёдоров собирается баллотироваться в президенты

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Михаил Фёдоров, ранее возглавлявший министерство обороны Украины, может вступить в борьбу за президентское кресло. Такой информацией со ссылкой на неназванный источник в высшем военном руководстве поделилась британская газета Times.

По словам собеседника издания, текущая публичная активность экс-министра сильно напоминает предвыборную гонку. В военных кругах допускают, что Фёдоров действительно метит на высший государственный пост.

«Высокопоставленный источник в военных кругах заявил, что поведение Фёдорова похоже на «предвыборную кампанию» на президентский пост, на который, как подозревают некоторые, он претендует», — говорится в публикации.

«Хочет только одного»: Фёдоров отверг сомнительное предложение Зеленского после протестов
«Хочет только одного»: Фёдоров отверг сомнительное предложение Зеленского после протестов

Ранее сообщалось, что увольнение Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины спровоцировало острейший внутриполитический кризис. Как пишет журнал The Economist, Владимир Зеленский уже несколько суток не в силах справиться с негативными последствиями собственного шага. Авторы публикации прямо констатируют, что экс-комик просчитался, решившись на отставку главы военного ведомства. По информации издания, в окружении Зеленского нарастает сильнейшее напряжение. Верховная рада даже отказалась утвердить предложенную кандидатуру на вакантное кресло, после чего Зеленскому пришлось несколько раз пересматривать своё кадровое решение.

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Юлия Сафиулина
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