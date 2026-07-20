«Хочет только одного»: Фёдоров отверг сомнительное предложение Зеленского после протестов

Владимир Зеленский на выходных предложил Михаилу Фёдорову должность в Совете национальной безопасности и обороны с широкими полномочиями курировать инновации в военной сфере и реформу ВСУ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Сейчас у него большой рычаг влияния. Он хочет одного: чтобы его восстановили [в должности министра обороны]», — говорит инсайдер.

По данным издания, встреча политиков длилась около шести часов. Зеленский предложил несколько альтернативных должностей вместо прежнего поста, но все они были отвергнуты. Федоров настаивает исключительно на возвращении в оборонное ведомство.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко жёстко раскритиковал решение Владимира Зеленского освободить Михаила Фёдорова от должности министра обороны. Он признался, что новость о кадровой перестановке стала для него полной неожиданностью, и подчеркнул, что в период боевых действий подобные решения особенно опасны для любой страны. По словам Кличко, президент объявил об увольнении, но не счёл нужным публично объяснить мотивы.