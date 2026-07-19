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19 июля, 15:12

«Я был шокирован»: Кличко прошёлся по решению Зеленского уволить слишком популярного Фёдорова

Кличко назвал большой ошибкой и «стрессом» решение Зеленского уволить Фёдорова

Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / Zuma

Виталий Кличко. Обложка © ТАСС / Zuma

Мэр Киева Виталий Кличко назвал огромной ошибкой решение Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Украины Михаила Фёдорова. В интервью немецкой газете Handelsblatt он напмнил, что кадровые изменения во время конфликта опасны для любой страны.

«Я был шокирован. Зеленский совершил большую ошибку: он объявил о своём решении, но никак его не объяснил», — поделился градоначальник.

Кличко уверен, что итоги работы Фёдорова были положительными — он занимался реформированием военной системы, якобы боролся с коррупцией и оптимизировал расходы на оборонку. Мэр возмутился, что Зеленский даже не посчитал нужным публично объяснить увольнение министра.

По мнению Кличко, украинский президент повёл себя трусливо, решив избавиться от потенциального конкурента — ведь популярность Фёдорова среди населения росла. Мэр отметил, что вся система страны испытала «огромный стресс» и потребуется время, чтобы вновь наладить работу военных ведомств.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продолжает контакты с военным руководством на фоне конфликта вокруг экс-министра обороны Михаила Фёдорова и призывов к отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

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Татьяна Миссуми
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