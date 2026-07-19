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19 июля, 12:59

«В эпицентре бури»: Во Франции рассказали, на что Зеленского толкнул страх госпереворота

Филиппо связал кадровые чистки Зеленского со страхом госпереворота

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что кадровые перестановки на Украине связаны с опасениями Владимира Зеленского за своё политическое будущее. По мнению политика, украинский лидер пытается сохранить власть на фоне растущего недовольства внутри страны.

«Он тонет и увольняет людей направо и налево, надеясь спастись от неминуемой участи: быть свергнутым народом, уставшим от конфликта, который разжигает их просроченный президент», — написал Филиппо в соцсети X.

Он также заявил, что Зеленский оказался «в эпицентре бури» из-за протестных настроений, которые, по его словам, усиливаются на Украине.

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Поводом для заявления стали недавние изменения в украинском правительстве. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, после чего был распущен весь состав кабинета министров, включая главу Минобороны Михаила Фёдорова. Тем временем у здания офиса президента Украины в Киеве третий день проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны.

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Андрей Бражников
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