Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что кадровые перестановки на Украине связаны с опасениями Владимира Зеленского за своё политическое будущее. По мнению политика, украинский лидер пытается сохранить власть на фоне растущего недовольства внутри страны.

«Он тонет и увольняет людей направо и налево, надеясь спастись от неминуемой участи: быть свергнутым народом, уставшим от конфликта, который разжигает их просроченный президент», — написал Филиппо в соцсети X.

Он также заявил, что Зеленский оказался «в эпицентре бури» из-за протестных настроений, которые, по его словам, усиливаются на Украине.

Поводом для заявления стали недавние изменения в украинском правительстве. Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, после чего был распущен весь состав кабинета министров, включая главу Минобороны Михаила Фёдорова. Тем временем у здания офиса президента Украины в Киеве третий день проходят митинги в поддержку бывшего министра обороны.