Зеленский провёл совещание с военачальниками на фоне скандала с Фёдоровым

Владимир Зеленский продолжает контакты с военным руководством на фоне конфликта вокруг экс-министра обороны Михаила Фёдорова и призывов к отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В этот раз киевский глава провёл онлайн-совещание с командующим Объединённых сил ВСУ Драпатым, заместителем начальника генштаба Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками Апостолом. Примечательно, что последний сегодня публично выступил в поддержку Сырского.

Ранее сообщалось, что Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Зеленского, указала на совпадение отставки правительства Украины с получением средств от ЕС. По её мнению, европейская помощь связана не только с поддержкой Киева, но и с выгодой для оборонной промышленности ЕС.