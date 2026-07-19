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19 июля, 14:20

Зеленский провёл совещание с военачальниками на фоне скандала с Фёдоровым

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский продолжает контакты с военным руководством на фоне конфликта вокруг экс-министра обороны Михаила Фёдорова и призывов к отставке главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В этот раз киевский глава провёл онлайн-совещание с командующим Объединённых сил ВСУ Драпатым, заместителем начальника генштаба Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками Апостолом. Примечательно, что последний сегодня публично выступил в поддержку Сырского.

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Ранее сообщалось, что Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Зеленского, указала на совпадение отставки правительства Украины с получением средств от ЕС. По её мнению, европейская помощь связана не только с поддержкой Киева, но и с выгодой для оборонной промышленности ЕС.

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Анастасия Никонорова
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