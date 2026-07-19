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19 июля, 06:18

Мендель нашла странную связь между отставкой правительства Украины и траншем ЕС

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обратила внимание на сроки смены правительства Украины. По её словам, отставка кабинета министров произошла вскоре после получения Киевом средств от Евросоюза.

«Фактически, Зеленский сменил всё правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет», — заметила Мендель в соцсети X.

Она заявила, что подобная ситуация происходит не впервые. По мнению экс-пресс-секретаря, европейская поддержка Украины связана не только с помощью Киеву, но и с интересами оборонной промышленности стран ЕС.

Мендель утверждает, что значительная часть выделяемых средств в итоге направляется на развитие европейских предприятий, которые затем поставляют вооружение и боеприпасы Украине.

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Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, после чего свои должности покинул весь состав правительства. Зеленский позднее внёс кандидатуру Сергея Корецкого. 16 июля парламент утвердил новым премьер-министром Украины.

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Андрей Бражников
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