Верховная рада утвердила Корецкого новым премьер-министром Украины

Верховная рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Это стало известно из трансляции заседания.

За кандидатуру Корецкого проголосовали 289 депутатов, против — 1. Семеро депутатов нардепов воздержались, а 21 парламентарий не голосовал.

Сергею Корецкому 48 лет, с мая 2025 года он возглавлял государственную компанию «Нафтогаз Украины». До перехода в госсектор руководил сетью автозаправок WOG, затем занимал пост главы «Укрнафты» и «Укртатнафты», где отвечал за работу крупнейших нефтегазовых активов страны. В июле 2026 года Владимир Зеленский выдвинул Корецкого на пост премьер-министра, назвав его наиболее подготовленным кандидатом для решения ключевой задачи — подготовки Украины к очередному отопительному сезону.

Напомним, на Украине произошла масштабная перестановка в исполнительной власти. После решения Зеленского отправить в отставку премьер-министра Юлию Свириденко Верховная рада приняла ее заявление, что автоматически повлекло прекращение полномочий всего кабинета министров. Зеленский объяснил кадровые изменения необходимостью обновления правительства и подготовки страны к предстоящей зиме.