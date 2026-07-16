«Может быть ещё сложнее»: Будущий премьер Украины предупредил Киев о тяжёлой зиме

Украина может столкнуться с самой тяжёлой зимой с начала полномасштабного конфликта, заявил кандидат на пост премьер-министра Сергей Корецкий во время выступления в Верховной раде перед назначением на должность. Он призвал «сохранять единство» и готовиться к возможным испытаниям для энергетической системы страны.

«Прошлой зимой мы выстояли благодаря смелости, преданности и профессионализму. Чётко осознаю, что эта зима может быть ещё сложнее. Поэтому мы должны быть сплочёнными и решительными, чтобы сохранить людей и сохранить системы жизнеобеспечения государства», — сказал он.

Также Корецкий поблагодарил своих бывших коллег из «Нафтогаза».

48-летний Сергей Корецкий — украинский управленец и предприниматель, который с мая 2025 года возглавлял НАК «Нафтогаз Украины». Родился в Луцке, получил техническое, экономическое и профильное нефтегазовое образование, а также степень Executive MBA. До прихода в государственный сектор более 20 лет работал в частном бизнесе, руководил сетью АЗС WOG, а затем основал кофейную компанию Idealist Coffee. В 2022–2025 годах возглавлял «Укрнафту» и «Укртатнафту».

Напомним, на Украине произошла очередная смена правительства: 14 июля Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически повлекло прекращение полномочий всего кабинета министров. Инициатором перестановок выступил Владимир Зеленский, заявивший о необходимости обновить исполнительную власть и изменить подходы к управлению перед новым осенне-зимним периодом. До формирования нового состава правительства обязанности главы кабинета временно исполняет первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

Ранее стал известен окончательный список кандидатов в новый состав правительства Сергея Корецкого. Парламенту предстоит рассмотреть предложенные кандидатуры и проголосовать за них в четверг. Одним из главных изменений стало предложение по руководителю министерства обороны.