Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 09:11

«Может быть ещё сложнее»: Будущий премьер Украины предупредил Киев о тяжёлой зиме

Корецкий предупредил о самой сложной зиме на Украине с начала конфликта

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Обложка © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Украина может столкнуться с самой тяжёлой зимой с начала полномасштабного конфликта, заявил кандидат на пост премьер-министра Сергей Корецкий во время выступления в Верховной раде перед назначением на должность. Он призвал «сохранять единство» и готовиться к возможным испытаниям для энергетической системы страны.

«Прошлой зимой мы выстояли благодаря смелости, преданности и профессионализму. Чётко осознаю, что эта зима может быть ещё сложнее. Поэтому мы должны быть сплочёнными и решительными, чтобы сохранить людей и сохранить системы жизнеобеспечения государства», — сказал он.

«Полный контроль над коррупцией»: Зачем Зеленский тащит Корецкого во главу кабмина
«Полный контроль над коррупцией»: Зачем Зеленский тащит Корецкого во главу кабмина

Также Корецкий поблагодарил своих бывших коллег из «Нафтогаза».

48-летний Сергей Корецкий — украинский управленец и предприниматель, который с мая 2025 года возглавлял НАК «Нафтогаз Украины». Родился в Луцке, получил техническое, экономическое и профильное нефтегазовое образование, а также степень Executive MBA. До прихода в государственный сектор более 20 лет работал в частном бизнесе, руководил сетью АЗС WOG, а затем основал кофейную компанию Idealist Coffee. В 2022–2025 годах возглавлял «Укрнафту» и «Укртатнафту».

Напомним, на Украине произошла очередная смена правительства: 14 июля Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически повлекло прекращение полномочий всего кабинета министров. Инициатором перестановок выступил Владимир Зеленский, заявивший о необходимости обновить исполнительную власть и изменить подходы к управлению перед новым осенне-зимним периодом. До формирования нового состава правительства обязанности главы кабинета временно исполняет первый вице-премьер Денис Шмыгаль.

Майдан 3.0: Тысячи украинцев встали за любимого экс-министра Фёдорова и требуют головы Сырского
Майдан 3.0: Тысячи украинцев встали за любимого экс-министра Фёдорова и требуют головы Сырского

Ранее стал известен окончательный список кандидатов в новый состав правительства Сергея Корецкого. Парламенту предстоит рассмотреть предложенные кандидатуры и проголосовать за них в четверг. Одним из главных изменений стало предложение по руководителю министерства обороны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar