Зеленский наградил Свириденко и Шмыгаля орденом Ярослава Мудрого

Владимир Зеленский наградил Юлию Свириденко и Дениса Шмыгаля орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте президента Украины.

Награды были вручены по случаю Дня Украинской Государственности. Орден получили премьер-министр Украины в 2025–2026 годах Юлия Свириденко и первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль.

Соответствующий указ предусматривает награждение государственных деятелей за вклад в развитие различных сфер общественной жизни, а также за другие заслуги, указанные в документе.

Орден князя Ярослава Мудрого имеет 5 степеней. V степень является одной из младших степеней этой государственной награды Украины.

Ранее Владимир Зеленский наградил командира «Азова»* Дениса Прокопенко орденами и присвоил ему звание бригадного генерала, спустя почти четыре года после того, как тот попал в плен при сдаче «Азовстали» в 2022 году. В Минобороны России сообщали, что Прокопенко тогда пришлось вывозить на бронеавтомобиле, чтобы защитить от возмущённых местных жителей.

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