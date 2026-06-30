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Регион
30 июня, 09:40

Володин предложил Польше наградить Зеленского «орденом Иуды»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Польше наградить Владимира Зеленского «орденом Иуды» за предательство и героизацию нацизма. Соответствующий пост политик опубликовал в своём канале в «Макс».

Поводом для заявления стало лишение киевского лидера высшей польской награды — ордена «Белого орла». Володин напомнил, что это произошло за героизацию нацистских преступников, убивавших поляков, украинцев, русских и евреев в годы Второй мировой войны.

«Вывод очевиден: какие у Зеленского кумиры — Мазепа, Бандера, — такой и он сам. Предатель и неонацист» — написал Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание, что киевский режим уничтожает памятники Ленину, создавшему Украину, а выбор пал на Мазепу — предателя, которого предала анафеме Русская православная церковь. Пётр I учредил для Мазепы орден Иуды с надписью: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится». Володин отметил, что аналогия с сегодняшним днём очевидна.

Зеленский потеряет Европу: Экс-премьер Польши раскрыл истинную цену культа героев УПА*
Зеленский потеряет Европу: Экс-премьер Польши раскрыл истинную цену культа героев УПА*

Ранее Киев предпринял несколько демонстративных шагов по героизации УПА*, что вызвало резкое недовольство Варшавы. Среди них — участие Зеленского в перезахоронении лидера ОУН Андрея Мельника и присвоение подразделению ССО ВСУ названия «Имени героев УПА*». Также было анонсировано, что памятник Ленину заменят на монумент гетману-предателю Ивану Мазепе. После этого лидер партии «Конфедерация польской короны» и член Европарламента Гжегож Браун заявил, что из-за героизации националистов УПА* Украина является не союзником, а врагом Польши.

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* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

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Александра Мышляева
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