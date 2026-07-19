Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет, а борьба идёт за контроль над финансовыми потоками, поступающими из-за рубежа. В интервью РИА «Новости» он отметил, что фигура действующего главы государства выполняет скорее символическую функцию.

«На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объёмах, выделяемых Киеву… вот это является главным предметом споров и соответствующих действий», — сказал дипломат, добавив, что последние кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с попыткой Зеленского укрепить позиции после коррупционных скандалов.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной заявил, что недавние кадровые перестановки на Украине связаны с опасениями Владимира Зеленского за своё политическое будущее. По его мнению, украинский политик пытается любыми методами удержать власть на фоне растущего внутреннего недовольства. Филиппо написал, что Зеленский «тонет и увольняет людей направо и налево», надеясь избежать свержения народом, уставшим от конфликта, который разжигает их «просроченный президент».