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19 июля, 13:33

«Как английская королева»: На Украине не увидели претендентов на роль Зеленского

Мирошник: Претендентов на роль Зеленского на Украине нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что претендентов на роль Владимира Зеленского на Украине нет, а борьба идёт за контроль над финансовыми потоками, поступающими из-за рубежа. В интервью РИА «Новости» он отметил, что фигура действующего главы государства выполняет скорее символическую функцию.

«На роль самого Зеленского никто не претендует. Зеленский нужен как английская королева в кавычках. А вот стремление контролировать финансы в огромных объёмах, выделяемых Киеву… вот это является главным предметом споров и соответствующих действий», — сказал дипломат, добавив, что последние кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с попыткой Зеленского укрепить позиции после коррупционных скандалов.

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Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной заявил, что недавние кадровые перестановки на Украине связаны с опасениями Владимира Зеленского за своё политическое будущее. По его мнению, украинский политик пытается любыми методами удержать власть на фоне растущего внутреннего недовольства. Филиппо написал, что Зеленский «тонет и увольняет людей направо и налево», надеясь избежать свержения народом, уставшим от конфликта, который разжигает их «просроченный президент».

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Анастасия Никонорова
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