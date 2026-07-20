Буданову* пришлось сделать заявление из-за слухов об отставке Сырского
Кирилл Буданов*. Обложка © Пресс-служба Буданова*
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что вопрос о перестановках в руководстве Незалежной решается профессионально и в пользу государства. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба.
Он заявил, что на Банковой услышали позицию общество и призвал сохранять спокойствие, не переходить к травле и не позволять никому использовать раскол в обществе во вред Киеву.
«Работа идёт, результаты будут», — добавил глава ОП.
Одновременно советник президента Дмитрий Литвин призвал не ждать кадровых решений сегодня и опроверг информацию СМИ о том, что на Ставке будут обсуждать замену главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
«Ставка вообще не для этого. Там будут обсуждать запросы командиров корпусов по снабжению и некоторые организационные решения меньшего порядка», — уточнил Литвин.
Напомним, что отставки главкома ВСУ Александра Сырского на Украине начали требовать именно после скандального снятия с должности министра обороны Михаила Фёдорова. Причиной называли внутренний конфликт в военном руководстве и недовольство решениями командующего. Тем временем сам Сырский заявил о рабочей поездке на Константиновское направление — один из самых горячих участков фронта. Он заслушал доклады командования 19-го армейского корпуса и комбригов, обсудил обстановку, снабжение и дальнейшие действия, а особый упор сделал на применении дронов, потребовав использовать их в первую очередь для обнаружения целей и нанесения ударов.
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*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.