Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 13:14

Умерова могут отправить в США: В офисе Зеленского намекнули на перемены

Литвин: Зеленский отдельно поговорит с Умеровым

Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy

Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy

Главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует отдельно побеседовать с секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Об этом рассказал советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос о возможности назначения Умерова послом в США.

«С Рустемом ещё будет отдельный разговор», — отметил он.

Литвин также рассказал, что в ближайшее время кадровые перестановки ожидаются сразу в нескольких дипломатических представительствах, однако конкретные детали он пообещал раскрыть позднее, в ходе традиционной встречи с послами, запланированной на август.

Зеленский внезапно ввёл санкции против бывшего спикера «Правого сектора*» Берёзы
Зеленский внезапно ввёл санкции против бывшего спикера «Правого сектора*» Берёзы

Также ранее Зеленский предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко занять должность секретаря СНБО. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях, отметив, что указ о назначении уже готовят. Он поблагодарил Клименко за работу в министерстве, а на новом посту тот займётся координацией структур сектора безопасности и обороны.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar