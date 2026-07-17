Умерова могут отправить в США: В офисе Зеленского намекнули на перемены

Главарь киевского режима Владимир Зеленский планирует отдельно побеседовать с секретарём СНБО Рустемом Умеровым. Об этом рассказал советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин во время беседы с журналистами, отвечая на вопрос о возможности назначения Умерова послом в США.

«С Рустемом ещё будет отдельный разговор», — отметил он.

Литвин также рассказал, что в ближайшее время кадровые перестановки ожидаются сразу в нескольких дипломатических представительствах, однако конкретные детали он пообещал раскрыть позднее, в ходе традиционной встречи с послами, запланированной на август.

Также ранее Зеленский предложил бывшему главе МВД Игорю Клименко занять должность секретаря СНБО. Об этом украинский лидер написал в своих соцсетях, отметив, что указ о назначении уже готовят. Он поблагодарил Клименко за работу в министерстве, а на новом посту тот займётся координацией структур сектора безопасности и обороны.