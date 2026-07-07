Зеленский внезапно ввёл санкции против бывшего спикера «Правого сектора*» Берёзы

Владимир Зеленский ввёл в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях. Указы № 587/2026 и 588/2026 опубликованы 7 июля. В один из списков вошёл бывший депутат Верховной рады Борислав Берёза. Ограничения также затронули 14 граждан России и восемь организаций.

Среди юридических лиц указаны Союз писателей России, отдельные региональные отделения организации и платформа «Россия — страна возможностей». В перечень физических лиц, в частности, включили Максима Калашникова, Илью Туманова, Германа Садулаева и депутата Мосгордумы Марию Киселёву.

Власти Украины заявили, что этот пакет направлен против людей и организаций, которые поддерживают российскую политику и ведут деятельность на территориях, которые Киев считает оккупированными.

Второй указ касается 42 физических и 30 юридических лиц. По данным офиса президента Украины, в список вошли поставщики станков и оборудования для российских предприятий оборонной промышленности, а также их руководители и учредители.

Борислав Берёза — украинский политик и бывший депутат Верховной рады VIII созыва, избранный в 2014 году как самовыдвиженец. Широкую известность он получил во время Евромайдана: в 2014-м возглавлял информационное направление и выступал одним из спикеров запрещённого в России «Правого сектора»*. Позднее Береза входил в украинскую делегацию в ПАСЕ, а в 2015 году дошёл до второго тура выборов мэра Киева, где уступил Виталию Кличко. После ухода из парламента он продолжил публичную деятельность как телеведущий, блогер и политический комментатор.

При этом Береза известен давним конфликтом с Зеленским. Он годами жёстко критикует главаря киевского режима и его окружение, в том числе применение санкций СНБО против украинских граждан. В январе 2026 года он выпустил интервью с бизнесменом Сергеем Ваганяном, который обвинил бывшее руководство СБУ — Ивана Баканова и Андрея Наумова — в поборах и «торговле санкциями». После публикации депутаты обратились в НАБУ. Баканов — друг детства Зеленского и бывший руководитель его избирательного штаба.

Сам Береза уже заявил, что не понимает официальных оснований и считает решение ответом на критику власти и антикоррупционную активность.