Офис Зеленского в панике из-за угрозы выхода более 10 депутатов «Слуги народа»

Более десяти парламентариев Верховной рады готовятся выйти из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Это вызвало «истерику» в офисе президента, рассказал экс-депутат украинского парламента Борислав Береза в соцсетях.

«Злые языки Банковой (название улицы, где находится офис Зеленского, – Прим. Life.ru) говорят, что у ОП (офиса Зеленского, – Прим. Life.ru) истерика. Это из-за того, что в ближайшее время из »Слуги народа« планируют выйти более 10 нардепов», — написал Береза.

Ранее сообщалось о крупнейшем внутриполитическом кризисе во фракции Владимира Зеленского. Значительная часть депутатов выступила против главы Офиса президента Андрея Ермака. Недовольство текущей политикой киевского руководства достигло таких масштабов, что на Банковой его сочли «угрожающим». Утверждается, что недовольную оппозицию возглавляет руководитель фракции Давид Арахамия, давний оппонент Ермака.