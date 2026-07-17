Зеленский предложил экс-главе МВД Клименко должность секретаря СНБО

Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом лидер Украины сообщил в своих социальных сетях.

По словам Зеленского, указ о назначении уже готовится. Он поблагодарил Клименко за работу на посту главы МВД, отметив, что ведомство эффективно справлялось с непростыми вызовами.

На новой должности Клименко будет отвечать за координацию всех структур сектора безопасности и обороны, а также за ежедневный контроль исполнения решений СНБО и ставки верховного главнокомандующего.

Отдельным приоритетом Зеленский назвал координацию оборонных производств. По его словам, все государственные структуры должны работать максимально слаженно для достижения поставленных целей.

53-летний Клименко занимал должность министра внутренних дел Украины с 2023 года, сменив в ней погибшего в авиакатастрфое Дениса Монастырского. Секретарём СНБО с 18 июля прошлого года был Рустем Умеров. Кадровые перестановки в силовом блоке проходят на фоне масштабного обновления состава украинского правительства.