Зеленский предложил экс-главе МВД Клименко должность секретаря СНБО
Игорь Клименко. Обложка © Пресс-служба Зеленского
Владимир Зеленский предложил Игорю Клименко занять пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом лидер Украины сообщил в своих социальных сетях.
По словам Зеленского, указ о назначении уже готовится. Он поблагодарил Клименко за работу на посту главы МВД, отметив, что ведомство эффективно справлялось с непростыми вызовами.
На новой должности Клименко будет отвечать за координацию всех структур сектора безопасности и обороны, а также за ежедневный контроль исполнения решений СНБО и ставки верховного главнокомандующего.
Отдельным приоритетом Зеленский назвал координацию оборонных производств. По его словам, все государственные структуры должны работать максимально слаженно для достижения поставленных целей.
53-летний Клименко занимал должность министра внутренних дел Украины с 2023 года, сменив в ней погибшего в авиакатастрфое Дениса Монастырского. Секретарём СНБО с 18 июля прошлого года был Рустем Умеров. Кадровые перестановки в силовом блоке проходят на фоне масштабного обновления состава украинского правительства.
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