Назначение 16 новых министров на Украине обернулось политическим кризисом. К такому выводу пришли обозреватели французской газеты Le Monde.

В четверг парламент утвердил обновлённый состав кабинета, однако кресла руководителей МИД и минобороны остались вакантными. Правительство возглавил Сергей Корецкий, ранее руководивший «Нафтогазом».

Издание называет нового премьера ставленником Тимура Миндича. Этот соратник Владимира Зеленского является основным фигурантом дела о коррупции в украинской энергетике.

По оценке французских экспертов, летние перестановки, которых никто не ожидал, выглядят всё более неудачным маневром. Газета считает, что истинной целью главы киевского режима было смещение Михаила Фёдорова с должности министра обороны.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Арьев также прокомментировал ситуацию. Он заявил, что Зеленский одержим желанием держать подчинённых под постоянным контролем и непрерывно укреплять свою власть.

Напомним, на Украине произошла масштабная смена правительства. После решения Зеленского об обновлении исполнительной власти Верховная рада отправила кабинет министров в отставку и приступила к формированию нового состава. Власти объяснили перестановки необходимостью повысить эффективность управления в условиях продолжающегося конфликта и подготовки к зимнему периоду, тогда как критики назвали изменения перестановкой внутри прежней команды без системных реформ. Сегодня утром Зеленский провёл первую встречу с новым премьером Корецким.