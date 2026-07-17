Зеленский провёл первую встречу с новым премьером Корецким

Владимир Зеленский провёл первую встречу с Сергеем Корецким в качестве главы кабинета министров. Стороны обсудили ближайшие меры по укреплению государства и взаимодействие с международными партнёрами для выполнения ключевых договорённостей.

Премьер-министр уже приступил к созданию правительственной программы. Глава государства подчеркнул, что управление строится на прагматизме: каждый министр и руководитель центральных органов власти несёт персональную ответственность за приоритетные задачи.

Отдельной темой диалога стали кадровые назначения в оборонном и внешнеполитическом ведомствах. Также стороны затронули вопрос управления «Нафтогазом»: на пост руководителя компании временно назначен Сергей Федоренко. Его опыт трансформации «Укрнафты» и успешной борьбы с влиянием олигархата стал решающим аргументом при выборе кандидатуры.

Критически важным аспектом остается подготовка к зиме. Несмотря на постоянные удары по энергетике, власти намерены реализовать все намеченные планы по восстановлению инфраструктуры.

Зеленский и Корецкий согласовали алгоритм действий, позволяющий защитить отрасль и обеспечить функционирование энергосистемы в зимний период.

16 июля Верховная рада утвердила Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. До назначения он возглавлял компанию «Нафтогаз», а его кандидатуру поддержали 289 депутатов. Корецкий сменил на посту Юлию Свириденко, которую ранее отправил в отставку Владимир Зеленский в рамках обновления состава правительства.